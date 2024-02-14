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Posted Вчера, 13:09

Published Вчера, 13:09

Modified Вчера, 13:15

Updated Вчера, 13:15

Врач перечислила заболевания, которые могут грозить любителям жареной пищи

14 февраля 2024, 13:09
Терапевт Виктория Иванова предупредила читателей NEWS.ru, что слишком частое употребление в пищу жареного может спровоцировать развитие таких серьезных недугов, как рак, сахарный диабет, цирроз печени, атеросклероз.

Также эксперт отмечает, что жареная еда может стать одной из причин инфарктов и инсультов.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на комментарий эксперта, для приготовления жареных блюд обычно берут рафинированное масло. Оно содержит множество бесполезных жиров, которые высококалорийны и вредны для сердечно-сосудистой системы.

Из-за обилия жареного в рационе вредные вещества проникают в клетки, накапливаются и разрушают их. Поэтому стейки или картофель с плотной, темной корочкой имеют серьезное канцерогенное и разрушительное влияние на организм, о чем предупреждает Иванова.

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