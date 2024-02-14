Врач перечислила заболевания, которые могут грозить любителям жареной пищи

Posted Вчера, 13:09
Published Вчера, 13:09
Modified Вчера, 13:15
Updated Вчера, 13:15
Также эксперт отмечает, что жареная еда может стать одной из причин инфарктов и инсультов.
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на комментарий эксперта, для приготовления жареных блюд обычно берут рафинированное масло. Оно содержит множество бесполезных жиров, которые высококалорийны и вредны для сердечно-сосудистой системы.
Из-за обилия жареного в рационе вредные вещества проникают в клетки, накапливаются и разрушают их. Поэтому стейки или картофель с плотной, темной корочкой имеют серьезное канцерогенное и разрушительное влияние на организм, о чем предупреждает Иванова.