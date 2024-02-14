Вредные вещества в воздухе Нижнего Тагила, отходы прямо в поле и теплая погода

Posted Вчера, 19:07
Published Вчера, 19:07
Modified Вчера, 19:09
Updated Вчера, 19:09
Уже вторую неделю ЕВРАЗ НТМК мучает жителей города постоянными выбросам вредных веществ выше нормы. Показатели находятся в красной зоне почти каждый день, и это накануне посещения президентом Путиным Нижнего Тагила. Читайте подробные данные в материале TagilCity.ru.
Под Нижним Тагилом агрокомплекс «Горноуральский» в одноименном поселке не так давно установил новый пульпопровод. Местные жители и активисты считают, что с его помощью руководство комплекса сливает жидкие отходы жизнедеятельности свиней прямо в поле.
В Нижнем Тагиле рано утром 14 февраля в центре города сотрудник насосной станции наткнулся на труп женщины. Личность погибшей еще устанавливается. Комментарии по поводу инцидента в СУ СК РФ по Свердловской области обещали дать немного позднее, когда разберутся в ситуации.
Советское кино — это не просто фильмы, это целая эпоха, которая оставила глубокий след в сердцах многих людей. Это истории о любви, дружбе, героизме и самоотверженности, которые до сих пор вызывают сильные эмоции. Это фильмы, которые объединяли людей, учили добру и справедливости. Это кино, которое помогало верить в лучшее и не терять надежду даже в самые трудные времена. На сайте TagilCity.ru вышел новый тест, проверьте насколько хорошо вы знаете отечественную классику.
В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле станет немного теплее. Метеорологи прогнозируют, что в субботу температура воздуха не будет падать ниже -20 градусов Цельсия. К вечеру воскресенья на улице может потеплеть до -10 градусов.