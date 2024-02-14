ВСК оценил ущерб от страховых случаев в романе «Мастер и Маргарита»

Одной из ключевых сцен романа является полет Маргариты. Главная героиня на время отошла от маршрута, решив отомстить критику Латунскому, разгромив его квартиру. Действия Маргариты можно смело расценивать как вандализм, а сам пострадавший мог бы рассчитывать на компенсацию в размере не менее 210 000 рублей (или 460 советских рублей) за испорченный интерьер квартиры: разбитый рояль (данное имущество относится к Специальному, и гражданину Латунскому необходимо было изъявить желание о включении такого имущества в страховое покрытие при заключении договора страхования, поэтому не включено в расчет компенсации), зеркальный шкаф, стёкла (за домашнее имущество порядка 70 тыс. рублей или 150 рублей старыми рублями), небольшой затоп (залив нижерасположенных квартир будут компенсированы не менее 100 тыс. рублей за каждую квартиру или 225 советских рублей).