Задушившему жену свердловчанину запросили 12 лет колонии

Напомним, что знакомые семьи утверждали, что мужчина и раньше мог себе позволить поднять руку на жену. Пропала женщина 22 декабря 2023 года, когда поехала в гости к отцу в другой город, но так и не доехала до него. Позднее было найдено тело.