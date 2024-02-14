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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Свердловской области вынесут приговор за убийство мужчиной экс-жены

Задушившему жену свердловчанину запросили 12 лет колонии

14 февраля 2024, 08:43
Фото: 1MI

В Свердловской области вынесут приговор за убийство мужчиной экс-жены

В Свердловской области готовятся вынести приговор мужчине, который задушил свою бывшую жену. Приговор обвиняемый Александр услышит 15 февраля.

Следствие полагает, что он задушил женщину, а затем отвез ее тело загород и закопал в снегу. Как рассказали в прокуратуре, бывшая пара поссорилась из-за того, что женщина с детьми хотела переехать в другой город.

Гособвинитель предлагал посадить мужчину в тюрьму на 12 лет. У Любови, экс-супруги злоумышленника, осталось пятеро детей, которые сейчас находятся с бабушкой.

Напомним, что знакомые семьи утверждали, что мужчина и раньше мог себе позволить поднять руку на жену. Пропала женщина 22 декабря 2023 года, когда поехала в гости к отцу в другой город, но так и не доехала до него. Позднее было найдено тело.

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