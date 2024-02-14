Задушившему жену свердловчанину запросили 12 лет колонии

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Следствие полагает, что он задушил женщину, а затем отвез ее тело загород и закопал в снегу. Как рассказали в прокуратуре, бывшая пара поссорилась из-за того, что женщина с детьми хотела переехать в другой город.
Гособвинитель предлагал посадить мужчину в тюрьму на 12 лет. У Любови, экс-супруги злоумышленника, осталось пятеро детей, которые сейчас находятся с бабушкой.
Напомним, что знакомые семьи утверждали, что мужчина и раньше мог себе позволить поднять руку на жену. Пропала женщина 22 декабря 2023 года, когда поехала в гости к отцу в другой город, но так и не доехала до него. Позднее было найдено тело.