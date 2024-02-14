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Posted Вчера, 11:40

Published Вчера, 11:40

Modified Вчера, 11:42

Updated Вчера, 11:42

В Нижнем Тагиле заключенные оштрафованы за экстремистские татуировки

Заключенные из Нижнего Тагила показывали всем татуировки и получили штраф

14 февраля 2024, 11:40
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле заключенные оштрафованы за экстремистские татуировки

Два заключенных из ИК №12 получили штраф по тысяче рублей за то, что публично демонстрировали татуировки с экстремисткой символикой.

Два заключенных из ИК-12 Строгого режима были привлечены к административной ответственности за татуировки в форме «Воровских звезд», которые являются символами запрещенного движения «АУЕ*». Оно было признано в России экстремистским в 2020 году.

Оба мужчины открыто демонстрировал татуировки перед другими заключенными. У одного из них они находились под ключицами, а у второго там же и на руках. Суд признал их виновными, теперь каждый должен заплатить штраф в тысячу рублей.

Ранее еще один заключенный из Нижнего Тагила получил такой же штраф за экстремистские татуировки.

* — экстремистская организация запрещена в России

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#Нижний Тагил#Суд#Колония#Заключенные#Екатеринбург#Евгения Сафина#Татуировки
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