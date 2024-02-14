Заключенные из Нижнего Тагила показывали всем татуировки и получили штраф

Posted Вчера, 11:40
Published Вчера, 11:40
Modified Вчера, 11:42
Updated Вчера, 11:42
Два заключенных из ИК-12 Строгого режима были привлечены к административной ответственности за татуировки в форме «Воровских звезд», которые являются символами запрещенного движения «АУЕ*». Оно было признано в России экстремистским в 2020 году.
Оба мужчины открыто демонстрировал татуировки перед другими заключенными. У одного из них они находились под ключицами, а у второго там же и на руках. Суд признал их виновными, теперь каждый должен заплатить штраф в тысячу рублей.
Ранее еще один заключенный из Нижнего Тагила получил такой же штраф за экстремистские татуировки.
* — экстремистская организация запрещена в России