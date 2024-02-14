Житель Екатеринбурга заколол знакомую и прятался три дня

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Далее мужчина три дня прятался, однако следователи его все равно разыскали, сообщили в СК.
Убийство произошло в июне прошлого года. Тогда мужчина был пьян. Он находился в коттеджном поселке, где вступил в конфликт с девушкой. В ходе ссоры он избил ее кулаками, а затем до смерти заколол ножом в область шеи.
Разыскали злоумышленника через три дня. Он прятался в Екатеринбурге. В содеянном он признался частично. Мужчине назначили 10 лет отбывания наказания в колонии.
Известно, что в прошлом мужчина провел в тюрьме уже более 10 лет.
Ранее в СИЗО оставили обвиняемого в двойном убийстве подростка из Екатеринбурга. Предположительно, он убил школьницу и ее маму.