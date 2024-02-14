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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Екатеринбурге мужчина заколол знакомую и спрятался

Житель Екатеринбурга заколол знакомую и прятался три дня

14 февраля 2024, 13:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина заколол знакомую и спрятался

В Екатеринбурге мужчина избил подругу, а затем заколол ее насмерть ножом. Это происходило в Сысертском районе.

Далее мужчина три дня прятался, однако следователи его все равно разыскали, сообщили в СК.

Убийство произошло в июне прошлого года. Тогда мужчина был пьян. Он находился в коттеджном поселке, где вступил в конфликт с девушкой. В ходе ссоры он избил ее кулаками, а затем до смерти заколол ножом в область шеи.

Разыскали злоумышленника через три дня. Он прятался в Екатеринбурге. В содеянном он признался частично. Мужчине назначили 10 лет отбывания наказания в колонии.

Известно, что в прошлом мужчина провел в тюрьме уже более 10 лет.

Ранее в СИЗО оставили обвиняемого в двойном убийстве подростка из Екатеринбурга. Предположительно, он убил школьницу и ее маму.

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#Убийство#Алкоголь#Криминал#Лишение свободы#Преступление#Следствие#Тюрьма#Злоумышленник#18+#Екатеринбург#Сысертский район#СК#Дарья Сорокина
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