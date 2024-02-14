Житель Туринска угрожал дочери отрубить руки

Posted 14 февраля 2024, 12:00
Published 14 февраля 2024, 12:00
Modified 16 февраля 2024, 01:36
Updated 16 февраля 2024, 01:36
Мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы напугать ребенка, он схватил топор и несколько раз ей угрожал, что отрубит ее руки, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Известно, что за издевательство над дочерью свердловчанина привлекали в 2019 году, однако в тот раз ему назначили условное лишение свободы. После угроз в 2023 году в отношении него возбудили уголовное дело. Свою вину горожанин признал частично.
Суд вынес подсудимому приговор — назначить ему наказание в виде четырех лет и двух месяцев пребывания в колонии, а также взыскать с него 200 тысяч рублей в качестве компенсации.
Напомним, 15 февраля 2024 года в Свердловской области состоится суд над мужчиной, который задушил свою бывшую супругу. Прокурор просит назначить подсудимому 12 лет тюрьмы.