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Мужчина в Туринске истязал свою дочь и угрожал ей топором

Житель Туринска угрожал дочери отрубить руки

14 февраля 2024, 12:00
Фото: 1MI

Мужчина в Туринске истязал свою дочь и угрожал ей топором

В Туринске местный житель избивал свою дочь. Истязания продолжались с 2022 по 2023 год. При этом 17 февраля 2023 года он угрожал, что отрубить дочери руки.

Мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы напугать ребенка, он схватил топор и несколько раз ей угрожал, что отрубит ее руки, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что за издевательство над дочерью свердловчанина привлекали в 2019 году, однако в тот раз ему назначили условное лишение свободы. После угроз в 2023 году в отношении него возбудили уголовное дело. Свою вину горожанин признал частично.

Суд вынес подсудимому приговор — назначить ему наказание в виде четырех лет и двух месяцев пребывания в колонии, а также взыскать с него 200 тысяч рублей в качестве компенсации.

Напомним, 15 февраля 2024 года в Свердловской области состоится суд над мужчиной, который задушил свою бывшую супругу. Прокурор просит назначить подсудимому 12 лет тюрьмы.

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