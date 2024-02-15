10 тысяч тонн снега вывезли из Екатеринбурга за сутки

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
При этом для борьбы с обледенением проезжих частей и тротуаров работники высыпали на них 140 тонн материалов от гололеда, а также 44 тонны песка, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В мэрии также отметили, что из-за непростых метеорологических условий пришлось значительно потратить силы, время и деньги. В течение этой зимы в уборку были вложены все средства, которые были запланированы на содержание улиц на год.
Напомним, заммэра Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что ему надоели предписания из-за того, что на улицах плохо убирается снег.