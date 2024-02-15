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На дороги и тротуары в Екатеринбурге высыпали 44 тонны песка

10 тысяч тонн снега вывезли из Екатеринбурга за сутки

15 февраля 2024, 04:15
Фото: 1MI

На дороги и тротуары в Екатеринбурге высыпали 44 тонны песка

Сотрудники коммунальных служб в Екатеринбурге вывезли с городских улиц 10 тысяч тонн снега за прошедшие сутки.

При этом для борьбы с обледенением проезжих частей и тротуаров работники высыпали на них 140 тонн материалов от гололеда, а также 44 тонны песка, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В мэрии также отметили, что из-за непростых метеорологических условий пришлось значительно потратить силы, время и деньги. В течение этой зимы в уборку были вложены все средства, которые были запланированы на содержание улиц на год.

Напомним, заммэра Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что ему надоели предписания из-за того, что на улицах плохо убирается снег.

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