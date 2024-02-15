216 неисправных автобусов ездили в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Также было найдено 216 автобусов с техническими неисправностями. Еще 10 транспортных средств отправили на штрафстоянку, сообщили в региональном ГИБДД.
К примеру, в Каменске-Уральском у водителя автобуса, который ехал по маршруту №1518 «Катайск — Каменск-Уральский», отсутствовала подлинная диагностическая карта о прохождении техосмотра на автобус. Опасения инспекторов подтвердились, документ оказался поддельным. После этого было возбуждено дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, за использование подделки.
В Екатеринбурге проверяющие нашли автобус, где у водителя не было путевых документов, отсутствовал документ о медосмотре и многое другое. Более того, у перевозчика не было лицензии на перевозку. Автобусы были арестованы и помещены на спецстоянку.
Ранее 48 неисправных автобусов было обнаружено в Екатеринбурге в ходе аналогичного рейда.