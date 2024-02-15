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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Три тысячи автобусов проверили инспекторы ГИБДД в Свердловской области

216 неисправных автобусов ездили в Свердловской области

15 февраля 2024, 13:46
Фото: ГИБДД Свердловской области

Три тысячи автобусов проверили инспекторы ГИБДД в Свердловской области

В Свердловской области состоялся рейд «Автобус». В его рамках сотрудники ГИБДД осмотрели 2961 автобус, выявили 619 нарушений.

Также было найдено 216 автобусов с техническими неисправностями. Еще 10 транспортных средств отправили на штрафстоянку, сообщили в региональном ГИБДД.

К примеру, в Каменске-Уральском у водителя автобуса, который ехал по маршруту №1518 «Катайск — Каменск-Уральский», отсутствовала подлинная диагностическая карта о прохождении техосмотра на автобус. Опасения инспекторов подтвердились, документ оказался поддельным. После этого было возбуждено дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, за использование подделки.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге проверяющие нашли автобус, где у водителя не было путевых документов, отсутствовал документ о медосмотре и многое другое. Более того, у перевозчика не было лицензии на перевозку. Автобусы были арестованы и помещены на спецстоянку.

Ранее 48 неисправных автобусов было обнаружено в Екатеринбурге в ходе аналогичного рейда.

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