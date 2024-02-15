400 млн рублей получат на развитие колледжи и техникумы Нижнего Тагила

По словам президента, на УВЗ не хватает рабочих рук. Он озвучил цифру в 1,5 тысячи человек. По его мнению, от дефицита надо избавляться. Владимир Путин заявил, что на развитие средства получат два техникума для подготовки квалифицированного персонала.