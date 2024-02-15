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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Колледжам и техникумам Нижнего Тагила будет выделено 400 млн рублей на развитие

400 млн рублей получат на развитие колледжи и техникумы Нижнего Тагила

15 февраля 2024, 16:24
Фото: РИА «Новости»

Колледжам и техникумам Нижнего Тагила будет выделено 400 млн рублей на развитие

Колледжи и техникумы Нижнего Тагила получат на развитие 400 миллионов рублей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита на Уралвагонзавод.

По словам президента, на УВЗ не хватает рабочих рук. Он озвучил цифру в 1,5 тысячи человек. По его мнению, от дефицита надо избавляться. Владимир Путин заявил, что на развитие средства получат два техникума для подготовки квалифицированного персонала.

Поэтому у вас будет кому передавать свой опыт, свои знания. И надеюсь, что с учетом роста заработной платы будет более интересно и престижно. Мне кажется, что это интересно. Я с удовольствием хожу, смотрю на результаты вашей работы, — заявил Владимир Путин.

Напомним, сегодня 15 февраля Владимир Путин прибыл в Нижний Тагил с рабочим визитом. Он посетил Уралвагонзавод. Там он сфотографировался у танка, а рабочие ему подарили «шестерню ведомую».

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владимир Путин#Город#Образование#Рабочие#Кадры#Техникум#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил в феврале 2024 года
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