400 млн рублей получат на развитие колледжи и техникумы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
По словам президента, на УВЗ не хватает рабочих рук. Он озвучил цифру в 1,5 тысячи человек. По его мнению, от дефицита надо избавляться. Владимир Путин заявил, что на развитие средства получат два техникума для подготовки квалифицированного персонала.
Поэтому у вас будет кому передавать свой опыт, свои знания. И надеюсь, что с учетом роста заработной платы будет более интересно и престижно. Мне кажется, что это интересно. Я с удовольствием хожу, смотрю на результаты вашей работы, — заявил Владимир Путин.
Напомним, сегодня 15 февраля Владимир Путин прибыл в Нижний Тагил с рабочим визитом. Он посетил Уралвагонзавод. Там он сфотографировался у танка, а рабочие ему подарили «шестерню ведомую».