9-летний мальчик из Екатеринбурга пробыл на морозе в лесу несколько часов

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Уходя из дома, ребенок взял с собой кнопочный телефон. По нему он смог позвонить родственникам, а они после этого связались с экстренными службами и сообщили о том, мальчик в лесу, пишет Е1.
По словам одного из очевидцев, на поиски прибыло пятеро спасателей, которые разделились на две группы. Вскоре одна из них нашла ребенка приблизительно в трех километрах от сада.
Сотрудники экстренной службы вынесли его из лесах на руках. Мальчик, находясь на морозе несколько часов, замерз, но обморожения не получил. После прибытия в сад его передали врачам для осмотра.
Напомним, сноубордист в Челябинской области во время фрирайда в какой-то момент заблудился. В попытках выбраться из леса он потерял сознание. Его заметили мотоциклисты и вызвали врачей. Мужчину увезли в реанимацию.