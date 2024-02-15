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Мальчик из Екатеринбурга заблудился в лесу

9-летний мальчик из Екатеринбурга пробыл на морозе в лесу несколько часов

15 февраля 2024, 03:55
Фото: 1MI

Мальчик из Екатеринбурга заблудился в лесу

В коллективном саду «Прогресс» под Екатеринбургом девятилетний мальчик ушел из дома в лес и заблудился.

Уходя из дома, ребенок взял с собой кнопочный телефон. По нему он смог позвонить родственникам, а они после этого связались с экстренными службами и сообщили о том, мальчик в лесу, пишет Е1.

По словам одного из очевидцев, на поиски прибыло пятеро спасателей, которые разделились на две группы. Вскоре одна из них нашла ребенка приблизительно в трех километрах от сада.

Сотрудники экстренной службы вынесли его из лесах на руках. Мальчик, находясь на морозе несколько часов, замерз, но обморожения не получил. После прибытия в сад его передали врачам для осмотра.

Напомним, сноубордист в Челябинской области во время фрирайда в какой-то момент заблудился. В попытках выбраться из леса он потерял сознание. Его заметили мотоциклисты и вызвали врачей. Мужчину увезли в реанимацию.

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