Администрация Североуральска заплатит мальчику за укус собаки

Отмечается, что ребенок был спокоен и никак не дразнил псов. В больнице мальчику поставили диагноз — укушенная рана верхней трети бедра справа.



Выяснилось, что ответственным за отлов псов было ООО «Стройтрест». Также стало известно, что в 2023 году организация провела всего 16 отловов животных.



В итоге прокуратура направила иск к администрации Североуральского округа. В результате в пользу мальчика было взыскано 30 тысяч рублей.