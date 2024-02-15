Администрация Североуральска заплатит мальчику за укус собаки

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Известно, что 9-летний мальчик утром 2 ноября 2023 года шел мимо бассейна «Нептун». Там гуляла стая собак. Они стали на него гавкать, а один и псов подбежал и укусил его за ногу. За ребенка вступился прохожий, сообщает свердловская прокуратура.
Отмечается, что ребенок был спокоен и никак не дразнил псов. В больнице мальчику поставили диагноз — укушенная рана верхней трети бедра справа.
Выяснилось, что ответственным за отлов псов было ООО «Стройтрест». Также стало известно, что в 2023 году организация провела всего 16 отловов животных.
В итоге прокуратура направила иск к администрации Североуральского округа. В результате в пользу мальчика было взыскано 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что женщина в Верхотурье выплатит 30 тысяч за нападение ее собаки на 8-летнего мальчика.