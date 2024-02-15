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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Мальчику из Североуральска заплатят 30 тысяч за укус собаки

Администрация Североуральска заплатит мальчику за укус собаки

15 февраля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney

Мальчику из Североуральска заплатят 30 тысяч за укус собаки

В Североуральске в пользу ребенка, которого покусала собака, будет перечислено 30 тысяч рублей. Иск в суд подали представители прокуратуры. Ответчиком стала администрация.

Известно, что 9-летний мальчик утром 2 ноября 2023 года шел мимо бассейна «Нептун». Там гуляла стая собак. Они стали на него гавкать, а один и псов подбежал и укусил его за ногу. За ребенка вступился прохожий, сообщает свердловская прокуратура.

Отмечается, что ребенок был спокоен и никак не дразнил псов. В больнице мальчику поставили диагноз — укушенная рана верхней трети бедра справа.

Выяснилось, что ответственным за отлов псов было ООО «Стройтрест». Также стало известно, что в 2023 году организация провела всего 16 отловов животных.

В итоге прокуратура направила иск к администрации Североуральского округа. В результате в пользу мальчика было взыскано 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что женщина в Верхотурье выплатит 30 тысяч за нападение ее собаки на 8-летнего мальчика.

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