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В Нижнем Тагиле скончалась искусствовед Нина Молева

Было 99 лет: в Нижнем Тагиле умерла искусствовед Нина Молева

15 февраля 2024, 08:37
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле скончалась искусствовед Нина Молева

В Нижнем Тагиле из жизни ушла 99-летняя искусствовед Нина Молева. Она подарила тагильскому музею ценную коллекцию картин.

Этот подарок был завещанием историка и искусствоведа в 2013 году. Произведения мировых живописцев на общую сумму в 2 млрд долларов она завещала президенту Владимиру Путину. А тагильскому городскому музею искусств она подарила коллекцию работ своего супруга — живописца Элия Белютина, пишут «Все новости».

С начала Великой Отечественной войны она работала санитаркой, медсестрой, регулярно ездила на фронт. В 30 лет она стала женой художника Элия Белютина. Они вместе организовывали художественные выставки. Также Нина Молева написала ряд литературных произведений.

Из жизни она ушла 11 февраля. Вместе с мужем женщина владела крупной коллекцией произведений искусства, в которой представлены в том числе полотна Леонардо да Винчи, Микеланджело и многих других художников мирового уровня.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском ушел из жизни гендиректор «Водоканала КУ» Андрей Анчугов.

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