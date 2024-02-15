Было 99 лет: в Нижнем Тагиле умерла искусствовед Нина Молева

Этот подарок был завещанием историка и искусствоведа в 2013 году. Произведения мировых живописцев на общую сумму в 2 млрд долларов она завещала президенту Владимиру Путину. А тагильскому городскому музею искусств она подарила коллекцию работ своего супруга — живописца Элия Белютина, пишут «Все новости».