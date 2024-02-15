Было 99 лет: в Нижнем Тагиле умерла искусствовед Нина Молева

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Этот подарок был завещанием историка и искусствоведа в 2013 году. Произведения мировых живописцев на общую сумму в 2 млрд долларов она завещала президенту Владимиру Путину. А тагильскому городскому музею искусств она подарила коллекцию работ своего супруга — живописца Элия Белютина, пишут «Все новости».
С начала Великой Отечественной войны она работала санитаркой, медсестрой, регулярно ездила на фронт. В 30 лет она стала женой художника Элия Белютина. Они вместе организовывали художественные выставки. Также Нина Молева написала ряд литературных произведений.
Из жизни она ушла 11 февраля. Вместе с мужем женщина владела крупной коллекцией произведений искусства, в которой представлены в том числе полотна Леонардо да Винчи, Микеланджело и многих других художников мирового уровня.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском ушел из жизни гендиректор «Водоканала КУ» Андрей Анчугов.