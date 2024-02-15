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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Жительница Екатеринбурга выжила при падении с высотки благодаря газону

Что спасло жительницу Екатеринбурга, выжившую после падения с 20 этажа

15 февраля 2024, 11:53
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга выжила при падении с высотки благодаря газону

Девушку, которая выпала с 20-го этажа в Екатеринбурге и выжила, спас газон. Он был сильно присыпан снегом.

Также ранее была версия о том, что ее спас сугроб, который не расчистила УК. Однако, по данным источника, все было не совсем так, сообщает Ура.ру.

На самом деле девушка упала на газон, засыпанный снегом. Снегопад действительно смягчил ее удар. Никакие деревья или ветки ей не помогли, добавил инсайдер.

Напомним, что девушка хоть и выжила, но серьезно травмировалась. Прямо сейчас врачи спасают ее жизнь. Известно, что пострадавшей 26 лет. При каких обстоятельствах она выпала из окна пока никто не знает.

Девушка упала с 20 этажа в Екатеринбурге и выжила
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#Свердловская область#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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