Что спасло жительницу Екатеринбурга, выжившую после падения с 20 этажа

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Также ранее была версия о том, что ее спас сугроб, который не расчистила УК. Однако, по данным источника, все было не совсем так, сообщает Ура.ру.
На самом деле девушка упала на газон, засыпанный снегом. Снегопад действительно смягчил ее удар. Никакие деревья или ветки ей не помогли, добавил инсайдер.
Напомним, что девушка хоть и выжила, но серьезно травмировалась. Прямо сейчас врачи спасают ее жизнь. Известно, что пострадавшей 26 лет. При каких обстоятельствах она выпала из окна пока никто не знает.