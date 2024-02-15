Депутат предложил закрыть доступ в алкомаркеты для несовершеннолетних

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Он направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, копия которого есть у RT.
Хамзаев отметил, что на данный момент государственные и региональные власти активно занимаются проблемой снижения уровня потребления алкоголя и табакокурения в России. В стране уже запрещена реклама этих продуктов, а также введены ограничения на продажу алкоголя ночью.
Он также напомнил о том, что магазинам запрещено выкладывать табачную продукцию на видное место, чтобы снизить интерес к ней у всех граждан, включая несовершеннолетних.
Однако, по словам Хамзаева, подобные ограничения сейчас частично нарушаются в отношении алкоголя. Продукция с алкоголем, выставленная на полках магазинов, доступна для любого посетителя таких мест, будь то специализированный алкомагазин или большой продуктовый маркет.