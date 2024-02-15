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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Депутат предложил закрыть доступ в алкомаркеты для несовершеннолетних

15 февраля 2024, 06:56
Депутат Султан Хамзаев предложил ограничить доступ несовершеннолетних лиц к специальным магазинам с алкоголем.

Он направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, копия которого есть у RT.

Хамзаев отметил, что на данный момент государственные и региональные власти активно занимаются проблемой снижения уровня потребления алкоголя и табакокурения в России. В стране уже запрещена реклама этих продуктов, а также введены ограничения на продажу алкоголя ночью.

Он также напомнил о том, что магазинам запрещено выкладывать табачную продукцию на видное место, чтобы снизить интерес к ней у всех граждан, включая несовершеннолетних.

Однако, по словам Хамзаева, подобные ограничения сейчас частично нарушаются в отношении алкоголя. Продукция с алкоголем, выставленная на полках магазинов, доступна для любого посетителя таких мест, будь то специализированный алкомагазин или большой продуктовый маркет.

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