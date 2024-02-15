Девочка в Нижнем Тагиле победила на фестивале-конкурсе театров моды

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В конкурсе театров моды и студий костюма были представлены различные работы в номинациях «Этностиль», «Дебют», «Костюм — реальность» и других. Об этом рассказали в группе ВКонтакте нижнетагильского учреждения ГДДЮТ.
У Дарьи была представлена работа в номинации «Дебют» — коллекция «Четвертый день творения мира». Ее высоко оценили члены жюри. За победу в мероприятии Дарье торжественно вручили диплом Лауреата I степени.
Напомним, танцевальный коллектив «Ledis-Академия» из Нижнего Тагила выступил на международном фестивале. В результате девушки получили диплом Лауреата I степени.