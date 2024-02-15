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Школьница из Нижнего Тагила победила на Всероссийском фестивале-конкурсе

Девочка в Нижнем Тагиле победила на фестивале-конкурсе театров моды

15 февраля 2024, 05:43
Фото: МАУ ДО ГДДЮТ Нижний Тагил

Школьница из Нижнего Тагила победила на Всероссийском фестивале-конкурсе

Воспитанница Театра мод «GOtiKA» Дарья Гуляева из Нижнего Тагила стала победительницей Всероссийского фестиваля «Лаборатория моды». Мероприятие прошло в городе Чапаевск.

В конкурсе театров моды и студий костюма были представлены различные работы в номинациях «Этностиль», «Дебют», «Костюм — реальность» и других. Об этом рассказали в группе ВКонтакте нижнетагильского учреждения ГДДЮТ.

Фото: МАУ ДО ГДДЮТ Нижний Тагил

У Дарьи была представлена работа в номинации «Дебют» — коллекция «Четвертый день творения мира». Ее высоко оценили члены жюри. За победу в мероприятии Дарье торжественно вручили диплом Лауреата I степени.

Напомним, танцевальный коллектив «Ledis-Академия» из Нижнего Тагила выступил на международном фестивале. В результате девушки получили диплом Лауреата I степени.

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