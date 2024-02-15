Девушку с ребенком из Карелии разыскивают в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Пропавшую девушку зовут Алина Воробьева, а мальчика — Игорь Суконцев. Оба исчезли в Свердловской области в декабре 2022 года, пишет «ЛизаАлерт».
Среди примет — девушка невысокая, ее рост 155 см, а рост мальчика был 110 см. Девушка — блондинка с голубыми глазами, также, как и мальчик. Оба худощавы.
Если кто-то видел их, стоит позвонить по телефонам, указанным в ориентировках.
Ранее соообщалось, что в Артемовском добровольцы ищут мужчину с карими глазами и в темно-синей куртке.