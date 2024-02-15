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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Свердловской области ищут девушку и мальчика

Девушку с ребенком из Карелии разыскивают в Свердловской области

15 февраля 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области ищут девушку и мальчика

29-летняя девушка с 7-летним мальчиком из Карелии пропали в Петрозаводске, но теоретически могут находиться в Свердловской области. Оба родом из Петрозаводска.

Пропавшую девушку зовут Алина Воробьева, а мальчика — Игорь Суконцев. Оба исчезли в Свердловской области в декабре 2022 года, пишет «ЛизаАлерт».

Фото: «Лиза Алерт»

Среди примет — девушка невысокая, ее рост 155 см, а рост мальчика был 110 см. Девушка — блондинка с голубыми глазами, также, как и мальчик. Оба худощавы.

Если кто-то видел их, стоит позвонить по телефонам, указанным в ориентировках.

Ранее соообщалось, что в Артемовском добровольцы ищут мужчину с карими глазами и в темно-синей куртке.

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#Дети#Свердловская область#Поиск#Петрозаводск#Пропажа#Лиза Алерт#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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