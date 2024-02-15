Экс-телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали после потери сознания

Posted Вчера, 17:18
Published Вчера, 17:18
Modified Вчера, 17:21
Updated Вчера, 17:21
Для снижения веса телеведущая выбрала препарат для лечения сахарного диабета, который вводится в организм при помощи инъекций. Во время его применения Дана жаловалась на тошноту, слабость и тремор (дрожание) рук, но не прекратила использовать препарат. В результате Борисову пришлось госпитализировать.
Согласно информации newia.ru, пострадавшая уже прошла обследование. У женщины были выявлены серьезные проблемы со здоровьем, но запрещенных веществ в организме телезвезды обнаружено не было. Дана будет лечиться у нескольких специалистов, среди которых есть и невролог.
Борисова призналась, что препарат она использовала в течение месяца и сделала две инъекции своей 16-летней дочери. За последнее она готова ответить перед законом.
По свидетельствам медиков, Дане необходимо срочно прекратить эксперименты и пройти полное обследование. Тремор может быть признаком начинающейся болезни Паркинсона.