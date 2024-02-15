Экс-телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали после потери сознания

Для снижения веса телеведущая выбрала препарат для лечения сахарного диабета, который вводится в организм при помощи инъекций. Во время его применения Дана жаловалась на тошноту, слабость и тремор (дрожание) рук, но не прекратила использовать препарат. В результате Борисову пришлось госпитализировать.