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Posted Вчера, 17:18

Published Вчера, 17:18

Modified Вчера, 17:21

Updated Вчера, 17:21

Экс-телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали после потери сознания

Экс-телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали после потери сознания

15 февраля 2024, 17:18
Фото: danaborisovaone / ВК
Дану Борисову снова госпитализировали. В скорую обратилась дочь пострадавшей. Прибывшие врачи в экстренном порядке определили Дану в стационар. Борисова призналась, что испытывала новый способ избавиться от лишних килограммов.

Для снижения веса телеведущая выбрала препарат для лечения сахарного диабета, который вводится в организм при помощи инъекций. Во время его применения Дана жаловалась на тошноту, слабость и тремор (дрожание) рук, но не прекратила использовать препарат. В результате Борисову пришлось госпитализировать.

Согласно информации newia.ru, пострадавшая уже прошла обследование. У женщины были выявлены серьезные проблемы со здоровьем, но запрещенных веществ в организме телезвезды обнаружено не было. Дана будет лечиться у нескольких специалистов, среди которых есть и невролог.

Борисова призналась, что препарат она использовала в течение месяца и сделала две инъекции своей 16-летней дочери. За последнее она готова ответить перед законом.

По свидетельствам медиков, Дане необходимо срочно прекратить эксперименты и пройти полное обследование. Тремор может быть признаком начинающейся болезни Паркинсона.

#Здоровье#Диета#Знаменитости#Все материалы авторов
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