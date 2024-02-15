«Это пожилая женщина»: известны подробности смерти человека на улице в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Предварительно установлено, что следов криминала на теле обнаружено не было. «Без подробностей», - об этом сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.
Это была пожилая женщина. Ее нашли на Набережной, недалеко от статуи медведя, у насосной. Предположительно, она замерзла. Но это только предположение. Скорая и полиция приехали на место где-то в 7:30 утра, — рассказал редакции TagilCity.ru источник.
Напомним, тело женщины было обнаружено утром 14 февраля сотрудниками насосной станции. На место сразу же были вызваны спецслужбы.