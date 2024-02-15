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В Нижнем Тагиле 12 февраля был превышен формальдегид

Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле

15 февраля 2024, 08:12
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле 12 февраля был превышен формальдегид

В понедельник, 12 февраля, в Нижнем Тагиле формальдегид превысил нормативы. Выбросы обнаружил пост «Уральского УГМС», расположенный на Сухоложском поселке.

Согласно официальным данным, полученным с поста на улице Гражданская, концентрация формальдегида в этот день составила 1,04 ПДК. Это означает, что при разовой норме в 0,05 мг/м3 в этот день максимальная концентрация вещества в тагильском воздухе была 0,052 мг/м3. Двумя днями ранее формальдегид в этом месте превысил норму более чем в два раза.

Формальдегид превысил норму более чем в 2 раза на Сухоложском в Тагиле 10 февраля
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13 февраля жители Сухоложского поселка жаловались на едкий запах выбросов. Редакция TagilCity.ru приняла решение отправиться на место и провести внеплановые замеры качества воздуха на улице Джамбула. Газоанализатор «Геолан-1П» превышений не уловил, однако органолептические показатели качества воздуха были ярко выражены: на месте имелся свойственный коксохимическому производству ЕВРАЗ НТМК запах. Результаты замеров за 13 февраля стационарных постов УГМС будут опубликованы позже.

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