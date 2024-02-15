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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Обвиняемый в природном пожаре в Сосьве чиновник вышел из СИЗО

Из СИЗО вышел Вячеслав Алексеев, которого считают виновным в страшном пожаре в Сосьве

15 февраля 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney

Обвиняемый в природном пожаре в Сосьве чиновник вышел из СИЗО

Вячеслава Алексеева считают причастным к возгоранию 120 домов в уральском поселке Сосьва. Пожар случился в апреле 2023 года.

Специалисту по пожарной безопасности Сосьвы Вячеславу Алексееву суд изменил меру пресечения. Чиновнику, который ранее содержался под стражей, установили запрет определенных действий. Чиновник выйдет из СИЗО, информирует суд Свердловской области.

Меру пресечения в виде заключения в СИЗО Алексееву ранее продлили 26 января, однако его адвокат сумел обжаловать данное решение. Пожарный провел в заключении 10 месяцев.

Напомним, что апрельский пожар в Сосьве в 2023 году унес жизни двух человек. Огонь распространялся с огромной скоростью и в итоге уничтожил более 100 домов. Пожарные не могли справиться с пламенем более суток.

Следствие показало, что возгорание началось на местной лесопилке, а потом перекинулось на другие районы. Ее владелец, еще один фигурант уголовного дела, ранее также был отпущен на свободу.

#Пожар#Пожарные#Огонь#Пожарная безопасность#Сосьва#Дома#Природный пожар#Екатеринбург#Лесопилка#Дарья Бобровицкая
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