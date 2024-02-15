Из СИЗО вышел Вячеслав Алексеев, которого считают виновным в страшном пожаре в Сосьве

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Специалисту по пожарной безопасности Сосьвы Вячеславу Алексееву суд изменил меру пресечения. Чиновнику, который ранее содержался под стражей, установили запрет определенных действий. Чиновник выйдет из СИЗО, информирует суд Свердловской области.
Меру пресечения в виде заключения в СИЗО Алексееву ранее продлили 26 января, однако его адвокат сумел обжаловать данное решение. Пожарный провел в заключении 10 месяцев.
Напомним, что апрельский пожар в Сосьве в 2023 году унес жизни двух человек. Огонь распространялся с огромной скоростью и в итоге уничтожил более 100 домов. Пожарные не могли справиться с пламенем более суток.
Следствие показало, что возгорание началось на местной лесопилке, а потом перекинулось на другие районы. Ее владелец, еще один фигурант уголовного дела, ранее также был отпущен на свободу.