Как Вагонка ждет приезда президента Путина на Уралвагонзавод: фоторепортаж

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Днем 15 февраля редакция TagilCity.ru сделала объезд по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Мы обратили внимание, что дороги вычищены тщательнее обычного, а местные жители поделили впечатлениями от того, что происходит в районе в последние несколько суток.
Самое заметное — уборка снега. Дороги расчищены от снега заметнее, чем ранее, проезжая часть обработана противогололедными материалами. Чем ближе к заводу — тем чище.
Улица Ильича расчищена местами от бордюра до бордюра.
Однако некоторые участки на ул. Ильича из-за круглосуточного нахождения там автомобилей так и покрыты снегом, дорога заужена, а некоторой технике будет и не выехать после прошедшей спецтехники.
У центральной проходной Уралвагонзавода в дневное время тихо. Вся площадь посыпана песком — сегодня на улицах Нижнего Тагила приличный гололед.
Почищено у и Комсомольской проходной Уралвагонзавода. Машин на обочинах нет.
Кстати, Восточное шоссе у завода выглядит почти как летом — сплошной асфальт. В целом по всей Вагонке в Нижнем Тагиле обильная обработка дорог и тротуаров — даже там, где местные жители не видели такого с самого начала зимы.
У здания заводоуправления стоят автомобили правоохранителей.
Рекламу мужского салона перед проходной завода убирать не стали.
Визит Владимира Путина в Свердловскую область был долгожданным событием. За неделю до его приезда провели необходимые подготовительные мероприятия. В Екатеринбург заранее приехал автокортеж президента, а водителям трамваев раздали инструкции о правилах поведения при встрече с ним. Также, на одной из дорог было уложено новое покрытие.
По информации источников, планировалось, что президент посетит Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Перед его приездом в Нижнем Тагиле были запрещены остановки и парковки на некоторых улицах города, а на Уралвагонзаводе не работала касса, сотрудникам запретили входить на территорию через проходную №2.
Также было предполагалось, что президент посетит школу №32. В связи с этим занятия были отменены.