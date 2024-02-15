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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В районе УВЗ в Нижнем Тагиле тщательно вычистили дороги накануне приезда Путина

Как Вагонка ждет приезда президента Путина на Уралвагонзавод: фоторепортаж

15 февраля 2024, 08:27
Фото: tagilcity.ru

В районе УВЗ в Нижнем Тагиле тщательно вычистили дороги накануне приезда Путина

Одним из вероятных объектов в маршруте Владимира Путина на Урале называют Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.

Днем 15 февраля редакция TagilCity.ru сделала объезд по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Мы обратили внимание, что дороги вычищены тщательнее обычного, а местные жители поделили впечатлениями от того, что происходит в районе в последние несколько суток. 

Самое заметное — уборка снега. Дороги расчищены от снега заметнее, чем ранее, проезжая часть обработана противогололедными материалами. Чем ближе к заводу — тем чище.

Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Улица Ильича расчищена местами от бордюра до бордюра. 

Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Однако некоторые участки на ул. Ильича из-за круглосуточного нахождения там автомобилей так и покрыты снегом, дорога заужена, а некоторой технике будет и не выехать после прошедшей спецтехники. 

Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

У центральной проходной Уралвагонзавода в дневное время тихо. Вся площадь посыпана песком — сегодня на улицах Нижнего Тагила приличный гололед.

Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Почищено у и Комсомольской проходной Уралвагонзавода. Машин на обочинах нет. 

Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Кстати, Восточное шоссе у завода выглядит почти как летом — сплошной асфальт. В целом по всей Вагонке в Нижнем Тагиле обильная обработка дорог и тротуаров — даже там, где местные жители не видели такого с самого начала зимы.

Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

У здания заводоуправления стоят автомобили правоохранителей.

Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Рекламу мужского салона перед проходной завода убирать не стали. 

Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем ТагилеВагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вагонка в ожидании Владимира Путина на УВЗ в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Визит Владимира Путина в Свердловскую область был долгожданным событием. За неделю до его приезда провели необходимые подготовительные мероприятия. В Екатеринбург заранее приехал автокортеж президента, а водителям трамваев раздали инструкции о правилах поведения при встрече с ним. Также, на одной из дорог было уложено новое покрытие.

По информации источников, планировалось, что президент посетит Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Перед его приездом в Нижнем Тагиле были запрещены остановки и парковки на некоторых улицах города, а на Уралвагонзаводе не работала касса, сотрудникам запретили входить на территорию через проходную №2.

Также было предполагалось, что президент посетит школу №32. В связи с этим занятия были отменены.

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