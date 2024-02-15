Как Вагонка ждет приезда президента Путина на Уралвагонзавод: фоторепортаж

Визит Владимира Путина в Свердловскую область был долгожданным событием. За неделю до его приезда провели необходимые подготовительные мероприятия. В Екатеринбург заранее приехал автокортеж президента, а водителям трамваев раздали инструкции о правилах поведения при встрече с ним. Также, на одной из дорог было уложено новое покрытие.