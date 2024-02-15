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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В Свердловской области картофель подешевел на 5,5%

Картошка и гречка резко подешевели в Свердловской области

15 февраля 2024, 11:18
Фото: 1MI

В Свердловской области картофель подешевел на 5,5%

За неделю с 5 по 12 февраля 2024 года цена на картофель в Свердловской области снизилась до 24,83 рубля. Удешевление составило 5,42%.

Кроме того, согласно статистике, в цене снизилась и гречневая крупа. Покупателям килограмм в среднем обходился в 99 рублей (-2,81%). В целом, хоть и незначительно, подешевели многие продукты из списка.

Например, литр молока можно было приобрести за 70,06 рубля (-0,21%), килограмм говядины — за 543,83 (-1,08), а сахара-песка — за 68,92 рубля (-0,41%). Также дешевле свердловчане покупали маргарин, масло, соль, чай, муку, сметану, творог, репчатый лук.

Больше всего за прошедшую неделю подорожали капуста и морковь, до 36,3 (+5,93%) и до 46,34 (+4,87%) соответственно.

Напомним, неделей ранее сообщалось, что в Свердловской области подорожал борщевой набор.

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