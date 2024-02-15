Картошка и гречка резко подешевели в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Кроме того, согласно статистике, в цене снизилась и гречневая крупа. Покупателям килограмм в среднем обходился в 99 рублей (-2,81%). В целом, хоть и незначительно, подешевели многие продукты из списка.
Например, литр молока можно было приобрести за 70,06 рубля (-0,21%), килограмм говядины — за 543,83 (-1,08), а сахара-песка — за 68,92 рубля (-0,41%). Также дешевле свердловчане покупали маргарин, масло, соль, чай, муку, сметану, творог, репчатый лук.
Больше всего за прошедшую неделю подорожали капуста и морковь, до 36,3 (+5,93%) и до 46,34 (+4,87%) соответственно.
Напомним, неделей ранее сообщалось, что в Свердловской области подорожал борщевой набор.