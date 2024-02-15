Кортеж из президентских Aurus промчался по Верхней Пышме

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Кортеж из десятков автомобилей промчался по Верхней Пышме вечером в четверг, 15 февраля. В составе замечены президентские Aurus, сообщает E1.ru.
Машины проехали в района предприятия «Уральские локомотивы», где в ближайшие часы ждут президента, который находится с визитом в Свердловской области.
Сначала Путин прилетел в Нижний Тагил на УВЗ.
В «Кольцово» в день визита президента задержали несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург.