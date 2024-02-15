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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Верхней Пышме Свердловской области заметили президентский кортеж

Кортеж из президентских Aurus промчался по Верхней Пышме

15 февраля 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney

В Верхней Пышме Свердловской области заметили президентский кортеж

Автомобили направились в сторону завода «Уральские локомотивы».

Кортеж из десятков автомобилей промчался по Верхней Пышме вечером в четверг, 15 февраля. В составе замечены президентские Aurus, сообщает E1.ru.

Машины проехали в района предприятия «Уральские локомотивы», где в ближайшие часы ждут президента, который находится с визитом в Свердловской области.

Сначала Путин прилетел в Нижний Тагил на УВЗ.

В «Кольцово» в день визита президента задержали несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

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#Нижний Тагил#Владимир Путин#Свердловская область#Верхняя Пышма#Предприятие#УВЗ#Визит#Прилет#Кортеж#Путин#Екатеринбург#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил в феврале 2024 года#Дарья Бобровицкая
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