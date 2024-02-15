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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Тагильские спортсмены победили на Всероссийской спартакиаде по прыжкам на лыжах

Летающие лыжники из Нижнего Тагила победили на Всероссийской спартакиаде

15 февраля 2024, 11:19
Фото: Департамент информполитики региона

Тагильские спортсмены победили на Всероссийской спартакиаде по прыжкам на лыжах

Жители Нижнего Тагила победили в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Всероссийской спартакиаде. Они обошли сборную Москвы.

По данным администрации, первого места удостоились спортсмены школы «Аист» — Кристина Прокопьева, Ксения Пискунова, Илья Маньков и Михаил Пуртов. Соревнование состоялось на горе Долгая.

Фото: Департамент информполитики региона

Всего на турнире было представлено десять команд. За медали сразились восемь из них. Сперва регион находился лишь на третьем месте, а затем сумел победить.

Отмечается, что спортивные соревнования проводятся с 9 по 18 февраля в пяти российских муниципалитетах. Кроме того, для тагильчан сейчас также проходит турнир по ски-альпинизму.

Ранее свердловчанин получил «серебро» в лыжном двоеборье на Спартакиаде всероссийского уровня.

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#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Москва#Турнир#Гора Долгая#Лыжи#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Прыжки на лыжах#Гордость Нижнего Тагила
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