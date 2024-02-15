Летающие лыжники из Нижнего Тагила победили на Всероссийской спартакиаде

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По данным администрации, первого места удостоились спортсмены школы «Аист» — Кристина Прокопьева, Ксения Пискунова, Илья Маньков и Михаил Пуртов. Соревнование состоялось на горе Долгая.
Всего на турнире было представлено десять команд. За медали сразились восемь из них. Сперва регион находился лишь на третьем месте, а затем сумел победить.
Отмечается, что спортивные соревнования проводятся с 9 по 18 февраля в пяти российских муниципалитетах. Кроме того, для тагильчан сейчас также проходит турнир по ски-альпинизму.
Ранее свердловчанин получил «серебро» в лыжном двоеборье на Спартакиаде всероссийского уровня.