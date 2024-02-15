МСП из сферы моды получили 36 млрд рублей кредитов с господдержкой

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Объем финансовой поддержки по сравнению с 2022 годом увеличился на 44% и вырос более чем в два раза по сравнению с периодом до наложения санкций в 2021 году, сообщает ТАСС.
Наибольшее количество финансовых средств было привлечено МСП из Москвы — общая сумма составила 7,16 миллиарда рублей. За ней следуют Московская область с 4,26 миллиарда рублей, Ивановская область с 3,9 миллиарда рублей, Санкт-Петербург с 1,85 миллиарда рублей и Свердловская область с 1,44 миллиарда рублей.
Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что с ростом спроса на бренды одежды из России представители малого и среднего предпринимательства проявляют значительный интерес к дополнительному льготному финансированию. Это финансирование необходимо для расширения производства, включая закупку материалов и оборудования.
Кроме финансовой поддержки, которая включает инвестиционные проекты по льготной программе, «зонтичные» поручительства и лизинг оборудования на льготных условиях, малые и средние предприятия могут получить поддержку в реализации своей продукции с помощью специального проекта Корпорации МСП «МСП шьет», созданного для поддержки российских брендов, добавил Александр Исаевич.