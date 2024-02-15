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В Свердловской области за год больше всего подорожали яйца и курица

На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области

15 февраля 2024, 09:48
Фото: 1MI

В Свердловской области за год больше всего подорожали яйца и курица

С января 2023 по январь 2024 года в Свердловской области больше всего цена поднялась на яйца, курицу и яблоки. Статистику опубликовал Свердловскстат.

Так, цена на десяток яиц за последний год поднялась до 120,14 рубля (+52,41%), килограмм курицы в январе 2024 года стоил 216,76 рубля (+34,63%), а яблок — 133,61 рубля (+31,01%).

Литр молока обходился свердловчанам в 69,44 рубля (+1,56%), сахар подорожал до 68,89 рубля (+13,48%), рыба — до 274,6 рубля (+13,7%). Также прибавили в стоимости почти все продукты из списка: мясо, подсолнечное и сливочное масло, чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, капуста и другие.

Среди подешевевших позиций значатся лишь соль, гречка, вермишель, картофель и репчатый лук.

Напомним, в регионе с января 2024 года начали снижаться цены на куриные яйца. По данным на 5 февраля десяток в среднем стоил 119,72 рубля.

Цена на яйца в Нижнем Тагиле снизилась до 119 рублей
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