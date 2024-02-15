На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области

Литр молока обходился свердловчанам в 69,44 рубля (+1,56%), сахар подорожал до 68,89 рубля (+13,48%), рыба — до 274,6 рубля (+13,7%). Также прибавили в стоимости почти все продукты из списка: мясо, подсолнечное и сливочное масло, чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, капуста и другие.