Новолялинская прокуратура отдала под суд укравшего у пенсионеров 2,4 млн рублей вора

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Более 2,4 миллионов рублей выманили аферисты у пожилых людей из разных районов Свердловской области. В отношении одного из них, мужчины 2001 года рождения из Серова, Новолялинская прокуратура утвердила обвинительное заключение, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
Следователи установили, что обвиняемый, действуя в сговоре с неустановленными личностями, звонил незнакомым пенсионерам. Мошенниками представлялись родственниками и знакомыми пожилых людей, рассказывали им о ДТП и просили срочно оказать помощь.
У пенсионеров, которые попадались на уловку, обвиняемый житель Серова забирал деньги, а потом делил их между членами группы.
Судить «предпринимателя» будут по статье УК об организованном мошенничестве с хищением крупной суммы.
Ранее аферисты выманили 3 миллиона рублей у нижнетагильской пенсионерки с разницей в два дня. Второй раз она поверила преступникам после профилактической беседы в полиции.