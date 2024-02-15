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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Новолялиском районе в суд ушло дело о хищении у пожилых людей 2,4 млн рублей

Новолялинская прокуратура отдала под суд укравшего у пенсионеров 2,4 млн рублей вора

15 февраля 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney

В Новолялиском районе в суд ушло дело о хищении у пожилых людей 2,4 млн рублей

Мошенника из Серова, который обворовал несколько пожилых граждан, будут судить в Верхотурье по представлению Новолялинскойпрокуратуры.

Более 2,4 миллионов рублей выманили аферисты у пожилых людей из разных районов Свердловской области. В отношении одного из них, мужчины 2001 года рождения из Серова, Новолялинская прокуратура утвердила обвинительное заключение, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

Следователи установили, что обвиняемый, действуя в сговоре с неустановленными личностями, звонил незнакомым пенсионерам. Мошенниками представлялись родственниками и знакомыми пожилых людей, рассказывали им о ДТП и просили срочно оказать помощь.

У пенсионеров, которые попадались на уловку, обвиняемый житель Серова забирал деньги, а потом делил их между членами группы.

Судить «предпринимателя» будут по статье УК об организованном мошенничестве с хищением крупной суммы.

Ранее аферисты выманили 3 миллиона рублей у нижнетагильской пенсионерки с разницей в два дня. Второй раз она поверила преступникам после профилактической беседы в полиции.

#Прокуратура#Свердловская область#Пенсионеры#Суд#Деньги#Обман#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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