Олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры на соревнованиях в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
О завершении своей профессиональной деятельности спортсменка объявила во время соревнований, которые проходили в Нижнем Тагиле.
За эти годы я полностью отдавала себя делу, не боялась ни трудностей, ни травм и чувствую, что готова перейти к новому этапу в своей жизни. Пользуясь случаем, мне бы хотелось именно здесь, на таких крупных соревнованиях, объявить о завершении своей спортивной карьеры, — рассказала Ирина Аввакумова.
Аввакумова является неоднократной чемпионкой РФ, победительницей Кубка мира, чемпионкой зимней Универсиады, а также у нее имеется серебряная награда за участие в зимних Олимпийских играх-2022.
Напомним, лыжница из Нижнего Тагила победила на Всероссийской спартакиаде в соревнованиях по прыжкам на лыжах.