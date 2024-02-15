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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Спортсменка объявила о завершении своей карьеры на сцене в Нижнем Тагиле

Олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры на соревнованиях в Нижнем Тагиле

15 февраля 2024, 06:33
Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ

Спортсменка объявила о завершении своей карьеры на сцене в Нижнем Тагиле

Чемпионка России, прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова объявила в Нижнем Тагиле о том, что завершает свою спортивную карьеру.

О завершении своей профессиональной деятельности спортсменка объявила во время соревнований, которые проходили в Нижнем Тагиле.

За эти годы я полностью отдавала себя делу, не боялась ни трудностей, ни травм и чувствую, что готова перейти к новому этапу в своей жизни. Пользуясь случаем, мне бы хотелось именно здесь, на таких крупных соревнованиях, объявить о завершении своей спортивной карьеры, — рассказала Ирина Аввакумова.
Видео: Всероссийская спартакиада в Свердловской области

Аввакумова является неоднократной чемпионкой РФ, победительницей Кубка мира, чемпионкой зимней Универсиады, а также у нее имеется серебряная награда за участие в зимних Олимпийских играх-2022.

Напомним, лыжница из Нижнего Тагила победила на Всероссийской спартакиаде в соревнованиях по прыжкам на лыжах.

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