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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Путин в Нижнем Тагиле поддержал идею учредить награду для трудовых династий

Отличная идея: Путин в Нижнем Тагиле одобрил учреждение награды для трудовых династий

15 февраля 2024, 16:28
Фото: kremlin.ru/РИА новости Рамиль Ситдиков

Путин в Нижнем Тагиле поддержал идею учредить награду для трудовых династий

Президент Владимир Путин напомнил рабочим УВЗ в Нижнем Тагиле, что в России уже есть награды «За доблестный труд» и «За успехи в труде».

Отличной идеей назвал президент Путин предложение одного из рабочих нижнетагильского завода УВЗ об учреждении в Российской Федерации государственной награды для членов семей, которые являются трудовыми династиями, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, такой поворот ему в голову не приходил, но сама по себе инициатива неплохая и может быть реализована.

О реализации предложения тагильчанина Путин предложил подумать своей администрации и членам правительства РФ.

Напомним, что рабочие УВЗ сделали главе России необычный подарок.

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