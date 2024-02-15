Отличная идея: Путин в Нижнем Тагиле одобрил учреждение награды для трудовых династий

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Отличной идеей назвал президент Путин предложение одного из рабочих нижнетагильского завода УВЗ об учреждении в Российской Федерации государственной награды для членов семей, которые являются трудовыми династиями, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам президента, такой поворот ему в голову не приходил, но сама по себе инициатива неплохая и может быть реализована.
О реализации предложения тагильчанина Путин предложил подумать своей администрации и членам правительства РФ.
Напомним, что рабочие УВЗ сделали главе России необычный подарок.