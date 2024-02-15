Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Свердловские работодатели на четверг, 15 февраля, предлагают порядка 57 тысяч вакансий. Активно эйчары ищут менеджеров по продажам — 8% от общего количества вакансий. А соискателем проще всего найти работу дворника. Таковы результаты аналитического исследования hh.ru.
Работодатели остро нуждаются и в продавцах-консультантах, и водителях — по 7% в списке вакансий.
Тяжелее всего кадровикам найти человека на вакансию «дворник»: соискателей не так много, всего 0,6 резюме на одно предложение. При этом заработать дворник может до 40 тысяч рублей.
Также спрос превышает предложение в области медицины и кулинарии: по 0,9 резюме от врачей и поваров на одну вакансию. Минимальная предлагаемая зарплата для врача составляет 60 тысяч рублей, максимальная — чуть более 114 тысяч. Повара в Свердловской области смогут заработать от 35-60 тысяч рублей.
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