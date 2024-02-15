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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

В Свердовской области легче всего найти работу дворникам, врачам и поварам

Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров

15 февраля 2024, 09:20
Фото: 1MI

В Свердовской области легче всего найти работу дворникам, врачам и поварам

Наименее привлекательна для соискателей Свердловской области профессия дворника.

Свердловские работодатели на четверг, 15 февраля, предлагают порядка 57 тысяч вакансий. Активно эйчары ищут менеджеров по продажам — 8% от общего количества вакансий. А соискателем проще всего найти работу дворника. Таковы результаты аналитического исследования hh.ru.

Работодатели остро нуждаются и в продавцах-консультантах, и водителях — по 7% в списке вакансий.

Тяжелее всего кадровикам найти человека на вакансию «дворник»: соискателей не так много, всего 0,6 резюме на одно предложение. При этом заработать дворник может до 40 тысяч рублей.

Также спрос превышает предложение в области медицины и кулинарии: по 0,9 резюме от врачей и поваров на одну вакансию. Минимальная предлагаемая зарплата для врача составляет 60 тысяч рублей, максимальная — чуть более 114 тысяч. Повара в Свердловской области смогут заработать от 35-60 тысяч рублей.

Ранее стало известно о массовых увольнениях полицейских в Екатеринбурге.


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