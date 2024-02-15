Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров

Также спрос превышает предложение в области медицины и кулинарии: по 0,9 резюме от врачей и поваров на одну вакансию. Минимальная предлагаемая зарплата для врача составляет 60 тысяч рублей, максимальная — чуть более 114 тысяч. Повара в Свердловской области смогут заработать от 35-60 тысяч рублей.