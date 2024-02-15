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Updated Сегодня, 03:22

Мужчина в Екатеринбурге скончался в автобусе

Пассажир автобуса в Екатеринбурге умер прямо во время поездки. Ему стало плохо

15 февраля 2024, 03:22
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге скончался в автобусе

59-летний житель Екатеринбурга умер, когда ехал в автобусе №47. Происшествие случилось 14 февраля 2024 года.

По предварительной информации, екатеринбуржцу стало плохо, в результате чего он скончался. Криминальной истории здесь нет, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Сотрудники экстренных служб приехали к автобусной остановке Академика Бардина. Правоохранители осмотрели место происшествия и провели опрос свидетелей. В полиции началась проверка по факту ЧП. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 6 февраля 2024 года на ЕКАД в Свердловской области мужчина, ехавший за рулем машины, неожиданно скончался из-за плохого самочувствия.

Житель Екатеринбурга выкапывал машину из сугроба и умер
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