Пассажир автобуса в Екатеринбурге умер прямо во время поездки. Ему стало плохо

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
По предварительной информации, екатеринбуржцу стало плохо, в результате чего он скончался. Криминальной истории здесь нет, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Сотрудники экстренных служб приехали к автобусной остановке Академика Бардина. Правоохранители осмотрели место происшествия и провели опрос свидетелей. В полиции началась проверка по факту ЧП. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, 6 февраля 2024 года на ЕКАД в Свердловской области мужчина, ехавший за рулем машины, неожиданно скончался из-за плохого самочувствия.