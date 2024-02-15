Перед приездом Путина усилена охрана школы №32 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
На месте работники расчищают тротуар, а машина ДПС патрулирует улицу Газетная. Один из перекрестков перекрыт. Об этом TagilCity.ru рассказала очевидица.
У школы дежурят какие-то две газели, похожие на микроавтобусы. В них мужчины за рулем такого представительного вида. И рядом со входом в школу также дежурят люди. Как будто здесь все в ожидании, — рассказала тагильчанка.
Ранее сообщалось, что директор школы Галина Масликова находится на самоизоляции. По некоторым данным, Путин посетит эту школу, а также УВЗ.
Также ранее в городе заметили кортеж Путина.