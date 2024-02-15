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Updated Сегодня, 11:50

Полиция и дворники окружили школу №32 в Нижнем Тагиле

Перед приездом Путина усилена охрана школы №32 в Нижнем Тагиле

15 февраля 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney

Полиция и дворники окружили школу №32 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на фоне разговоров о приезде президента РФ Владимира Владимира Путина замечена активность полиции и коммунальщиков около школы №32.

На месте работники расчищают тротуар, а машина ДПС патрулирует улицу Газетная. Один из перекрестков перекрыт. Об этом TagilCity.ru рассказала очевидица.

У школы дежурят какие-то две газели, похожие на микроавтобусы. В них мужчины за рулем такого представительного вида. И рядом со входом в школу также дежурят люди. Как будто здесь все в ожидании, — рассказала тагильчанка.

Ранее сообщалось, что директор школы Галина Масликова находится на самоизоляции. По некоторым данным, Путин посетит эту школу, а также УВЗ.

Также ранее в городе заметили кортеж Путина.

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