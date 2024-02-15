Плату за ЖКХ могут ограничить до 10% дохода семьи

Напомним, что недавно жители Екатеринбурга пожаловались на большие суммы, которые они увидели в платежках. Например, одна женщина рассказала о получении счета на 20 тысяч рублей. Она владелица комнаты в Суворовском переулке. Другие екатеринбуржцы также остались недовольными платежками, дошедшими до 10 тысяч рублей.