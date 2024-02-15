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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В России предложили ограничить плату за ЖКХ до 10% дохода семьи

Плату за ЖКХ могут ограничить до 10% дохода семьи

15 февраля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney

В России предложили ограничить плату за ЖКХ до 10% дохода семьи

В России предложили ограничить плату за коммунальные услуги для россиян до 10% совместного дохода семьи.

То есть, сумма платежки, которую видят россияне, не должна быть более 10%, чем заработок всех членов семьи. Предложение высказал кандидат в президенты России Николай Харитонов, сообщили в его пресс-службе.

Сегодня за коммунальные услуги люди отдают до четверти своих доходов, и эта цифра продолжает расти, — сказал Харитонов.

Напомним, что недавно жители Екатеринбурга пожаловались на большие суммы, которые они увидели в платежках. Например, одна женщина рассказала о получении счета на 20 тысяч рублей. Она владелица комнаты в Суворовском переулке. Другие екатеринбуржцы также остались недовольными платежками, дошедшими до 10 тысяч рублей.

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#Экономика#ЖКХ#Платежи#Экономика России#Екатеринбург#Коммуналка#Дарья Сорокина
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