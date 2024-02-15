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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Авторы 22 научных разработок получили премии в Свердловской области

По 200 тысяч рублей вручили 22 ученым в Свердловской области

15 февраля 2024, 12:54
Фото: Департамент информполитики

Авторы 22 научных разработок получили премии в Свердловской области

22 молодых ученых из Свердловской области удостоились премий в 200 тысяч рублей. Их им вручили в торжественной обстановке за научные разработки.

Они создали разработки прикладного характера, за что удостоились дипломов лауреатов губернаторской премии, сообщили в администрации региона. Церемония награждения была проведена 15 февраля.

Известно, что молодые ученые разработали проекты в области медицины, математики, экологии и в ряде других отраслей. К примеру, одна из идей нацелена на повышение эксплуатационных свойств титановых сплавов.

Ранее сообщалось, что 24 ученых региона получили премии губернатора.

Напомним, что ранее свердловские учителя пожаловались на неполучение крупных премий. По их словам, коллеги из других регионов получили 92 тысячи рублей, а они нет.

Юные жители Нижнего Тагила помогают ученым
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#Общество#Экология#Свердловская область#Медицина#Ученые#Математика#Молодые ученые#Машиностроение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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