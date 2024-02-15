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В Екатеринбурге женщина воткнула нож в спину мужа во время интима

После несостоявшегося секса с мужем в Екатеринбурге будут судить женщину

15 февраля 2024, 08:56
Фото: 1MI

В Екатеринбурге женщина воткнула нож в спину мужа во время интима

В Екатеринбурге женщина пырнула своего супруга ножом во время полового акта. Она подумала, что к ней пристает отчим, и стала защищаться.

Все это произошло в День всех влюбленных. Женщина вонзила нож в спину мужа. В полиции женщина сообщала, что подумала, что это не муж, а отчим. В результате мужчина попал в больницу, а женщина в изолятор, сообщили в полиции.

Здесь отметили, что женщина была пьяна. Все описанное выше произошло примерно в полночь, именно тогда муж 46-летней женщины стал намекать на близость. Когда женщина поняла, что наделала, то сама вызвала скорую.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что студент техникума в Асбесте чуть не зарезал школьника из-за девушки.

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#Происшествия#Нож#Интим#Муж#Жена#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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