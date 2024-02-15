После несостоявшегося секса с мужем в Екатеринбурге будут судить женщину

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Все это произошло в День всех влюбленных. Женщина вонзила нож в спину мужа. В полиции женщина сообщала, что подумала, что это не муж, а отчим. В результате мужчина попал в больницу, а женщина в изолятор, сообщили в полиции.
Здесь отметили, что женщина была пьяна. Все описанное выше произошло примерно в полночь, именно тогда муж 46-летней женщины стал намекать на близость. Когда женщина поняла, что наделала, то сама вызвала скорую.
Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что студент техникума в Асбесте чуть не зарезал школьника из-за девушки.