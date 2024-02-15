«Предложил получить удовольствие»: учитель из Екатеринбурга намекнул водителю на секс

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Согласно кадрам с видео, учитель предложил водителю «получить удовольствие», а потом сказал, что готов орально удовлетворить собеседника, сообщает Е1.
Один раз-то это можно сделать. Так, для кайфа, — сказал в видеоролике педагог.
Ролик стал популярен в родительских чатах. После этого информация дошла до директора. Учителя уволили. Сам педагог сказал, что его оклеветали, выдернув тот текст из контекста.
Также он сказал, что это видеомонтаж и что такому тексту предшествовал совершенно иной разговор с водителем. Он намерен подавать иск в суд о защите чести.
Ранее в свердловской школе учитель 27 раз уколола ребенка циркулем. Сама она сказала, что сделала это в воспитательных целях.