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Учителя уволили за домогательства к прохожему в Екатеринбурге

«Предложил получить удовольствие»: учитель из Екатеринбурга намекнул водителю на секс

15 февраля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

Учителя уволили за домогательства к прохожему в Екатеринбурге

Учитель иностранных языков школы №85 в Екатеринбурге домогался незнакомого автомобилиста. Так утверждают родители учеников, ссылаясь на видеоролик.

Согласно кадрам с видео, учитель предложил водителю «получить удовольствие», а потом сказал, что готов орально удовлетворить собеседника, сообщает Е1.

Один раз-то это можно сделать. Так, для кайфа, — сказал в видеоролике педагог.

Ролик стал популярен в родительских чатах. После этого информация дошла до директора. Учителя уволили. Сам педагог сказал, что его оклеветали, выдернув тот текст из контекста.

Также он сказал, что это видеомонтаж и что такому тексту предшествовал совершенно иной разговор с водителем. Он намерен подавать иск в суд о защите чести.

Ранее в свердловской школе учитель 27 раз уколола ребенка циркулем. Сама она сказала, что сделала это в воспитательных целях.

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#Интим#Криминал#Учитель#Водитель#Педагог#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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