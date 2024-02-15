Причину смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга попытаются установить вновь

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Как рассказала адвокат Елена Хорова, уголовное дело направят в суд не ранее лета, пишет «КП-Екатеринбург». Также по данным инсайдера, ребенка избили и утопили в ванне. Об этом свидетельствуют показания других детей, живущих в семье.
В тоже время Наумова настаивала на том, что ребенок умер сам, когда остался в ванной под присмотром сестры.
Напомним, что история началась с того, что Вероника Наумова обратилась в полицию, где заявила что Далер ушел из дома и пропал. Далее она настаивала на том, что ребенок намеренно сбежал, и что он страдает психическим расстройством.
Однако стражи порядка обнаружили тело ребенка в спортивной сумке в гараже у опекунши. Попав в СИЗО, женщина неоднократно пыталась оттуда выйти.