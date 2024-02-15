tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Екатеринбурге повторно определят причину смерти 6-летнего Далера

Причину смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга попытаются установить вновь

15 февраля 2024, 13:21
Фото: 1MI

В Екатеринбурге повторно определят причину смерти 6-летнего Далера

В Екатеринбурге запланировано повторное проведение экспертизы, которая установит причины смерти 6-летнего Далера. Его тело было найдено в сумке в гараже у его опекуна Вероники Наумовой.

Как рассказала адвокат Елена Хорова, уголовное дело направят в суд не ранее лета, пишет «КП-Екатеринбург». Также по данным инсайдера, ребенка избили и утопили в ванне. Об этом свидетельствуют показания других детей, живущих в семье.

В тоже время Наумова настаивала на том, что ребенок умер сам, когда остался в ванной под присмотром сестры.

Напомним, что история началась с того, что Вероника Наумова обратилась в полицию, где заявила что Далер ушел из дома и пропал. Далее она настаивала на том, что ребенок намеренно сбежал, и что он страдает психическим расстройством.

Однако стражи порядка обнаружили тело ребенка в спортивной сумке в гараже у опекунши. Попав в СИЗО, женщина неоднократно пыталась оттуда выйти.

Суд отказался отпускать на свободу обвиняемую в убийстве Далера из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
«Просит отменить статью»: опекун Далера из Екатеринбурга обратится к БастрыкинуОпекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга признана вменяемойОпекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга оставлена под арестом
#Смерть#Уголовное дело#Убийство#Экспертиза#Криминал#Адвокат#18+#Екатеринбург#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Дарья Сорокина#Вероника Наумова
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
Вчера, 13:46
В мэрии Екатеринбурга рассказали, стоит ли горожанам ждать продления подземки
Сегодня, 10:30
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Сегодня, 09:48
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Сегодня, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Сегодня, 11:58
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
13 февраля, 04:00