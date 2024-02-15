tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Завершены поиски пропавшего мужчины из Артемовского

Пропавшего жителя Артемовского нашли мертвым

15 февраля 2024, 05:13
Фото: 1MI

Завершены поиски пропавшего мужчины из Артемовского

47-летний житель Артемовского был найден мертвым спустя неделю поисков.

О том, что мужчину нашли мертвым, рассказали сотрудники регионального отряда «Лиза Алерт».

Известно, что за день до своего исчезновения свердловчанин приходил в приемный покой больницы, жалуясь на плохое самочувствие и давление. Ему предложили прийти на следующий день на прием к врачу.

Однако ни у врача, ни на работе он не появился. После этого начались поиски.

Около квартиры его друга нашли сумку пропавшего. По словам знакомых погибшего мужчины, он был неконфликтным человеком, а также не имел судимостей. Обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны.

Напомним, умерший горожанин пропал 7 февраля 2024 года.

43-летний блондин пропал в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В больнице Екатеринбурга найден пропавший после бани мужчинаПодросток в черной шапке пропал два дня назад в СреднеуральскеВ Свердловской области третьи сутки ищут жительницу Москвы. С собой у нее рюкзак
#Происшествия#Смерть#Поисковый отряд#Мужчина#Артемовский#ЧП#Пропавший#Поиски#Лиза Алерт#Найден#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
Вчера, 13:46
Сливают в поле? Агрокомплекс под Нижним Тагилом установил пульпопровод с территории
Вчера, 14:00
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
13 февраля, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
13 февраля, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
13 февраля, 04:00