Пропавшего жителя Артемовского нашли мертвым

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
О том, что мужчину нашли мертвым, рассказали сотрудники регионального отряда «Лиза Алерт».
Известно, что за день до своего исчезновения свердловчанин приходил в приемный покой больницы, жалуясь на плохое самочувствие и давление. Ему предложили прийти на следующий день на прием к врачу.
Однако ни у врача, ни на работе он не появился. После этого начались поиски.
Около квартиры его друга нашли сумку пропавшего. По словам знакомых погибшего мужчины, он был неконфликтным человеком, а также не имел судимостей. Обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны.
Напомним, умерший горожанин пропал 7 февраля 2024 года.