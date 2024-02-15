Путин на УВЗ в Нижнем Тагиле сфотографировался с танком и поговорил с рабочими

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Владимир Путин вечером, 15 февраля, знакомится с работой предприятия «Уралвагонзавод». Он поздоровался с рабочими и сделал фото с танком на память.
Кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Путина сопровождает глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как сообщают журналисты кремлевского пула, глава государства осмотрел танки -72БЗМ и Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины в скором времени отправятся в зону боевых действий.
Ранее стало известно, что по Верхней Пышме промчался президентский кортеж.