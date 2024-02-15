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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Владимир Путин сфотографировался на фоне танка на заводе в Нижнем Тагиле

Путин на УВЗ в Нижнем Тагиле сфотографировался с танком и поговорил с рабочими

15 февраля 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney

Владимир Путин сфотографировался на фоне танка на заводе в Нижнем Тагиле

Владимир Путин осматривает цеха «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Владимир Путин вечером, 15 февраля, знакомится с работой предприятия «Уралвагонзавод». Он поздоровался с рабочими и сделал фото с танком на память.

Кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путина сопровождает глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщают журналисты кремлевского пула, глава государства осмотрел танки -72БЗМ и Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины в скором времени отправятся в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что по Верхней Пышме промчался президентский кортеж.

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