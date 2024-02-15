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Посетителей и сотрудников ДК в Верхней Пышме эвакуировали из здания

Росгвардия оцепила ДК в Верхней Пышме. Объявили пожарную тревогу

15 февраля 2024, 07:22
Фото: 1MI

Посетителей и сотрудников ДК в Верхней Пышме эвакуировали из здания

В Верхней Пышме сотрудники силового ведомства оцепили здание Дворца культуры 15 февраля 2024 года.

Во Дворце сегодня проходят детские соревнования по робототехнике. Посетителей и сотрудников учреждения эвакуировали на улицу, пишет Е1.

Также была объявлена пожарная тревога по громкой связи. Подробности происходящего в настоящий момент неизвестны.

Видео: Е1

Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники экстренных служб оцепили многоэтажный жилой дом и эвакуировали из него жильцов. Позднее выяснилось, что один из жителей дома увидел у себя в квартире несколько гранат.

Через некоторое время оказалось, что найденные гранаты являются страйкбольными, после чего их изъяли.

Спасатели эвакуировали детей из-за пожара в одной из многоэтажек Нижнего Тагила
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