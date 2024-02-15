Росгвардия оцепила ДК в Верхней Пышме. Объявили пожарную тревогу

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Во Дворце сегодня проходят детские соревнования по робототехнике. Посетителей и сотрудников учреждения эвакуировали на улицу, пишет Е1.
Также была объявлена пожарная тревога по громкой связи. Подробности происходящего в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники экстренных служб оцепили многоэтажный жилой дом и эвакуировали из него жильцов. Позднее выяснилось, что один из жителей дома увидел у себя в квартире несколько гранат.
Через некоторое время оказалось, что найденные гранаты являются страйкбольными, после чего их изъяли.