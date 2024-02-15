tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Молоко вновь подорожало в Свердловской области

Самое дорогое молоко в регионе в январе было в Екатеринбурге

15 февраля 2024, 12:06
Фото: 1MI

Молоко вновь подорожало в Свердловской области

Самая высокая цена на молоко в январе 2024 года в Свердловской области была зафиксирована в Екатеринбурге. Такие данные приводит Свердловскстат.

Средняя стоимость литра молока в Свердловской области в январе 2024 года составила 69,44 рубля. Для сравнения, в январе 2023 года продукт обходился покупателям в 66,89 рубля, а в декабре 2023 года — в 68,8 рубля.

Самая высокая цена была зафиксирована в Екатеринбурге (70,25 рубля). Затем в списке крупных городов региона идет Нижний Тагил (69,35 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.

Далее следуют Серов со стоимостью в 69,28 рубля и Каменск-Уральский (69,11 рубля). Дешевле всего в начале года молоко могли приобрести жители Первоуральска (67,28 рубля).

Также стало известно, что в Свердловской области резко подешевели картофель и гречневая крупа.

Яйца снова начали дорожать в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
67 рублей: молоко в Свердловской области достигло максимальной цены за годЖители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие курицы в магазинахОгурцы и водка подорожали в Свердловской области
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Статистика#Молоко#Покупатели#Подорожание#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
Вчера, 13:46
В мэрии Екатеринбурга рассказали, стоит ли горожанам ждать продления подземки
Сегодня, 10:30
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Сегодня, 09:48
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Сегодня, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Сегодня, 11:58
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
13 февраля, 04:00