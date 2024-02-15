Самое дорогое молоко в регионе в январе было в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Средняя стоимость литра молока в Свердловской области в январе 2024 года составила 69,44 рубля. Для сравнения, в январе 2023 года продукт обходился покупателям в 66,89 рубля, а в декабре 2023 года — в 68,8 рубля.
Самая высокая цена была зафиксирована в Екатеринбурге (70,25 рубля). Затем в списке крупных городов региона идет Нижний Тагил (69,35 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.
Далее следуют Серов со стоимостью в 69,28 рубля и Каменск-Уральский (69,11 рубля). Дешевле всего в начале года молоко могли приобрести жители Первоуральска (67,28 рубля).
Также стало известно, что в Свердловской области резко подешевели картофель и гречневая крупа.