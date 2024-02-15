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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 12:24

Возбуждено дело после инсульта водителя на свердловской трассе

СК возбудил дело после инцидента с инсультом мужчины на свердловской трассе

15 февраля 2024, 08:05
Фото: 1MI

Возбуждено дело после инсульта водителя на свердловской трассе

СК возбудил уголовное дело в отношении неограниченного круга лиц после того, как сотрудники Пышминского ГИБДД бездействовали во время инсульта дальнобойщика Романа Кочурова.

ЧП произошло 5 января. Роман ехал в Камышлов из командировки. По дороге он ощутил явное недомогание и попал в аварию. Сотрудники ДПС решили, что мужчина пьяный, на самом же деле у него произошел инсульт.

Далее они оставили Романа «трезветь» в своей холодной кабине. Скорую для него вызвали коллеги-дальнобойщики, которые прибыли на трассу для эвакуации фуры. Мужчина попал в больницу лишь через шесть часов после инсульта.

Дезо заведено за «халатность». Отмечается, что дело возбуждено как бесфигурантное, статуса подозреваемых у конкретных инспекторов нет, пишет Е1.

Таким образом, те инспекторы могут продолжать нести службу. Представители семьи пострадавшего намерены обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой поставить это дело на контроль.

Ранее было возбуждено уголовное дело после смерти рабочего в шахте в Кушве.

#Происшествия#Больница#ГИБДД#Уголовное дело#Халатность#Инсульт#Дальнобойщик#18+#Екатеринбург#СК#Дарья Сорокина
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