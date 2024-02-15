СК возбудил дело после инцидента с инсультом мужчины на свердловской трассе

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
ЧП произошло 5 января. Роман ехал в Камышлов из командировки. По дороге он ощутил явное недомогание и попал в аварию. Сотрудники ДПС решили, что мужчина пьяный, на самом же деле у него произошел инсульт.
Далее они оставили Романа «трезветь» в своей холодной кабине. Скорую для него вызвали коллеги-дальнобойщики, которые прибыли на трассу для эвакуации фуры. Мужчина попал в больницу лишь через шесть часов после инсульта.
Дезо заведено за «халатность». Отмечается, что дело возбуждено как бесфигурантное, статуса подозреваемых у конкретных инспекторов нет, пишет Е1.
Таким образом, те инспекторы могут продолжать нести службу. Представители семьи пострадавшего намерены обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой поставить это дело на контроль.
Ранее было возбуждено уголовное дело после смерти рабочего в шахте в Кушве.