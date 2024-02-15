СК возбудил уголовное дело после смерти рабочего в шахте в Кушве

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Кроме того, они опрашивают свидетелей. Вскоре будет проведена экспертиза, рассказали в региональном СК.
Отмечается, что рабочий погиб 13 февраля во время своего нахождения в шахте на горизонте —160 метров. Известно только, что мужчина получил сочетанную травму. Она и стала причиной его гибели.
Сотрудника начали искать, когда он не вернулся после 7 часов утра — после своей ночной смены. В итоге был найден труп. Шахтер был работником тагильского ВГОКа.