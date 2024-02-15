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После смерти шахтера в Кушве возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после смерти рабочего в шахте в Кушве

15 февраля 2024, 06:34
Фото: 1MI

После смерти шахтера в Кушве возбуждено уголовное дело

В Кушве возбуждено уголовное дело после смерти рабочего в шахте. Сейчас следователи изучают внутренние документы предприятия, касающиеся безопасности.

Кроме того, они опрашивают свидетелей. Вскоре будет проведена экспертиза, рассказали в региональном СК.

Отмечается, что рабочий погиб 13 февраля во время своего нахождения в шахте на горизонте —160 метров. Известно только, что мужчина получил сочетанную травму. Она и стала причиной его гибели.

Сотрудника начали искать, когда он не вернулся после 7 часов утра — после своей ночной смены. В итоге был найден труп. Шахтер был работником тагильского ВГОКа.

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