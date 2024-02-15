Сотрудники ГИБДД усиленно дежурят на дорогах из-за морозов

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Особое внимание инспекторы уделяют участникам дорожного движения и оказанию помощи тем, кто столкнулся с какой-либо трудностью на дороге. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Также водителей просят, по возможности, не отправяться в дальние поездки. Либо вовремя проверять, исправен ли автомобиль.
С собой в дальний путь нужно брать теплые вещи, термос с горячим питьем, мобильный телефон и зарядку. В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в выходные в Нижнем Тагиле потеплеет. Прогнозируется ясная погода и до -8 градусов. Такая температура ожидается днем.