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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

На усиленный режим работы перешли сотрудники ГИБДД во время морозов

Сотрудники ГИБДД усиленно дежурят на дорогах из-за морозов

15 февраля 2024, 07:12
Фото: ГИБДД Свердловской области

На усиленный режим работы перешли сотрудники ГИБДД во время морозов

Из-за аномальных холодов сотрудники ДПС вышли в усиленный режим работы. Дополнительные экипажи вышли на трассы.

Особое внимание инспекторы уделяют участникам дорожного движения и оказанию помощи тем, кто столкнулся с какой-либо трудностью на дороге. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Также водителей просят, по возможности, не отправяться в дальние поездки. Либо вовремя проверять, исправен ли автомобиль.

С собой в дальний путь нужно брать теплые вещи, термос с горячим питьем, мобильный телефон и зарядку. В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в выходные в Нижнем Тагиле потеплеет. Прогнозируется ясная погода и до -8 градусов. Такая температура ожидается днем.

Ветреная погода ожидается в Свердловской области
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#Дарья Сорокина
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