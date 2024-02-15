Специалисты назвали марки самых продаваемых автомобилей в Свердловской области

После Lada в рейтинге расположилась иномарка Hyundai. В течение месяца ее купили 224 раз. Следующую строчку занял автомобиль Kia — в январе он был куплен 191 раз. Кроме того, в списке оказались Lada Vesta, которую покупали 144 раза, и Volkswagen Polo — его приобрели 141 раз.