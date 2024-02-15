Специалисты назвали марки самых продаваемых автомобилей в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Так, популярными транспортными средствами в регионе стали Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. По словам аналитиков «Авто.ру», на первом месте по продажам оказалась Lada: в январе ее приобрели 227 раз, пишет Ура.ру.
После Lada в рейтинге расположилась иномарка Hyundai. В течение месяца ее купили 224 раз. Следующую строчку занял автомобиль Kia — в январе он был куплен 191 раз. Кроме того, в списке оказались Lada Vesta, которую покупали 144 раза, и Volkswagen Polo — его приобрели 141 раз.
Всего в рейтинге оказались 20 автомобилей, чья средняя цена доходит до трех миллионов рублей.
Напомним, в Свердловской области был составлен рейтинг самых лучших больниц в 2023 году.