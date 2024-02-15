tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Стал известен рейтинг самых популярных машин в Свердловской области

Специалисты назвали марки самых продаваемых автомобилей в Свердловской области

15 февраля 2024, 04:43
Фото: Midjourney

Стал известен рейтинг самых популярных машин в Свердловской области

Стало известно, автомобили каких марок в Свердловской области наиболее продаваемы в январе 2024 года.

Так, популярными транспортными средствами в регионе стали Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. По словам аналитиков «Авто.ру», на первом месте по продажам оказалась Lada: в январе ее приобрели 227 раз, пишет Ура.ру.

После Lada в рейтинге расположилась иномарка Hyundai. В течение месяца ее купили 224 раз. Следующую строчку занял автомобиль Kia — в январе он был куплен 191 раз. Кроме того, в списке оказались Lada Vesta, которую покупали 144 раза, и Volkswagen Polo — его приобрели 141 раз.

Всего в рейтинге оказались 20 автомобилей, чья средняя цена доходит до трех миллионов рублей.

Напомним, в Свердловской области был составлен рейтинг самых лучших больниц в 2023 году.

Рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат
Узнать подробнее
Читайте также:
Борщевой набор снова подорожал в Свердловской областиНа 51% подорожали за год яйца в Свердловской областиКитай отправил в Екатеринбург автомобили на 211 млн рублей
#Общество#Свердловская область#Статистика#Стоимость#Рейтинг#Специалисты#Покупатели#Продажи#Иномарки#Hyundai#Kia#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#Lada Granta
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
Вчера, 13:46
Сливают в поле? Агрокомплекс под Нижним Тагилом установил пульпопровод с территории
Вчера, 14:00
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
13 февраля, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
13 февраля, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
13 февраля, 04:00