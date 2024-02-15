Спортсмены Свердловской области завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде сильнейших

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:47
Так, чемпионка России Екатерина Кошелева получила серебряную медаль за участие в конькобежном спорте. Первое место получила Александра Саютина из Москвы, а третье заняла Анастасия Григорьева из Челябинской области, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
В соревновании двоеборцев на трамплине К-90 спортсмен Самир Мастиев занял второе место. Прыгун из Нижнего Тагила Михаил Пуртов оказался на третьем месте. Победил на состязаниях Михаил Назаров из Москвы, а второе место присудили призеру Олимпийских игр Даниилу Садрееву.
Напомним, участница Спартакиады Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила победила в соревнованиях по лыжным прыжкам и заняла второе место.