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Спортсмены Свердловской области стали призерами на Спартакиаде

Спортсмены Свердловской области завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде сильнейших

15 февраля 2024, 07:47
Фото: 1MI

Спортсмены Свердловской области стали призерами на Спартакиаде

Участники Спартакиады сильнейших из Свердловской области заняли призовые места, в том числе на состязаниях в Нижнем Тагиле.

Так, чемпионка России Екатерина Кошелева получила серебряную медаль за участие в конькобежном спорте. Первое место получила Александра Саютина из Москвы, а третье заняла Анастасия Григорьева из Челябинской области, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

В соревновании двоеборцев на трамплине К-90 спортсмен Самир Мастиев занял второе место. Прыгун из Нижнего Тагила Михаил Пуртов оказался на третьем месте. Победил на состязаниях Михаил Назаров из Москвы, а второе место присудили призеру Олимпийских игр Даниилу Садрееву.

Напомним, участница Спартакиады Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила победила в соревнованиях по лыжным прыжкам и заняла второе место.

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