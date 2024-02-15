Спортсмены Свердловской области завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде сильнейших

Так, чемпионка России Екатерина Кошелева получила серебряную медаль за участие в конькобежном спорте. Первое место получила Александра Саютина из Москвы, а третье заняла Анастасия Григорьева из Челябинской области, рассказали в региональном Департаменте информполитики.