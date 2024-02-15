Стало известно состояние выпавшей с 20 этажа жительницы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Все случилось в среду, 14 ферваля. Девушку отвезли в медицинское учреждение с серьезными травмами в тяжелом состоянии. Она находится в 36-й больнице, пишет Е1.
Пострадавшей оказывается неотложная медицинская помощь. Она прошла через операцию, ее состояние оценивается как тяжелое, пояснили в управлении здравоохранения по региону.
Напомним, что ранее произошло и другое аналогичное ЧП. Екатеринбурженка выпала с балкона многоэтажки. Это случилось в одном из домов на проспекте Ленина. Перед тем, как упасть, она вышла на балкон. Подробности инцидента пока неизвестны.