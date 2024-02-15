Стало известно состояние выпавшей с 20 этажа жительницы Екатеринбурга

Напомним, что ранее произошло и другое аналогичное ЧП. Екатеринбурженка выпала с балкона многоэтажки. Это случилось в одном из домов на проспекте Ленина. Перед тем, как упасть, она вышла на балкон. Подробности инцидента пока неизвестны.