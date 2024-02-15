Свердловчане жалуются на задержку рейсов в Кольцово в день приезда Путина

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
По словам тагильчанки Светланы, сначала перенесли рейсы на Сургут, Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург.
Сейчас задерживают рейс «Аэрофлота» до Москвы. Сначала всех позвали на посадку, собралась огромная толпа человек в 300. А затем объявили, что рейс переносят на 25 минут. И не факт, что не задержат еще, — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru.
Она пояснила, что на информационных табло среди причин задержки самая частая — это позднее прибытие.
В аэропорту очень спокойно, нет никаких дополнительных мер охраны, но по периметру ходят патрули полиции. На подъезде к Кольцово было достаточно много машин ГИБДД, — отметила тагильчанка.
Напомним, 14 февраля в Свердловскую область в визитом прибыл Владимир Путин. Он посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и предприятие в Верхней Пышме.