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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Кольцово начались задержки рейсов в день визита Владимира Путина

Свердловчане жалуются на задержку рейсов в Кольцово в день приезда Путина

15 февраля 2024, 13:55
Фото: tagilcity.ru

В Кольцово начались задержки рейсов в день визита Владимира Путина

Вечером 14 февраля в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово начались задержки рейсов. В частности, вовремя не улетели самолеты в Москву и Санкт-Петербург.

По словам тагильчанки Светланы, сначала перенесли рейсы на Сургут, Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург.

Сейчас задерживают рейс «Аэрофлота» до Москвы. Сначала всех позвали на посадку, собралась огромная толпа человек в 300. А затем объявили, что рейс переносят на 25 минут. И не факт, что не задержат еще, — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru.

Она пояснила, что на информационных табло среди причин задержки самая частая — это позднее прибытие.

Фото: tagilcity.ru
В аэропорту очень спокойно, нет никаких дополнительных мер охраны, но по периметру ходят патрули полиции. На подъезде к Кольцово было достаточно много машин ГИБДД, — отметила тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, 14 февраля в Свердловскую область в визитом прибыл Владимир Путин. Он посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и предприятие в Верхней Пышме.

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